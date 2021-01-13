Минздрав Литвы временно приостановил вакцинацию от COVID-19
Министерство здравоохранения Литвы временно приостановило вакцинацию от COVID-19 из-за возможного нарушения температурной цепи при транспортировке одной из партий вакцины Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает портал ELTA.
Ранее канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сообщила, что вакцины необходимо хранить в морозильных камерах при температуре -70 ℃.
Отмечается, что нарушение могло быть допущено при доставке 4680 доз препарата, предназначавшихся клинике Литовского университета медицинских наук в Каунасе и Паневежской республиканской больнице.
Минздрав проинформировал координационные центры о приостановке использования этой партии вакцин и поручил Государственному агентству по контролю за лекарствами (ГАКЛ) проверить влияние колебаний температуры на препараты.
Кроме того, представителю фармкомпании Pfizer в Литве были переданы данные о нарушении правил транспортировки вакцин.
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в странах Евросоюза в конце декабря. Вакцину в первую очередь получат медики, социальные работники, педагоги, военные и пожилые люди, напоминает МИР 24.
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