Минздрав Краснодарского края не лечит, а заговаривает

О том, как жители нескольких поселков Темрюкского района Краснодарского края не могут попасть на прием к врачу, рассказал «Кривой линии НСН» Александр Архипов.

Все дело в том, что на несколько населенных пунктов приходится всего одна поликлиника в станице Запорожская. Записаться на прием к врачу – та еще проблема. Например, престарелая мать Александра Архипова не могла этого сделать почти 2 недели – запись через интернет не работает, а по телефону не дозвониться. Талоны в регистратуре в дефиците. Придя в понедельник, пенсионерка смогла взять талон только на четверг. Следует отметить, что средний возраст населения поселков, мягко говоря, весьма почтенный. А болячек, скопившихся за годы работы в сельском хозяйстве, у народа в достатке.

Но поступивший из Министерства здравоохранения Краснодарского края ответ на обращение «Кривой линии» выглядит на удивление оптимистично.

«Изложенные в обращении факты не нашли своего подтверждения, - говорится в письме за подписью заместителя министра здравоохранения г-на Игнатенко, - а из телефонной беседы с пациенткой было установлено, что в учреждение для записи на прием она не обращалась, трудностей ранее при записи на прием к специалистам амбулатории у нее не было, претензий в адрес амбулатории пациентка не имеет».

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с Александром Архиповым. Выяснилось, что после вмешательства НСН, к его маме-пенсионерке приезжала целая делегация, включая главного врача поликлиники. Не застав дома, чиновники пообщались с пенсионеркой по телефону. Удивленная столь неожиданным вниманием к своей персоне, пенсионерка «взяла свои слова обратно». Можно было бы поставить в этой истории точку, если бы не один нюанс.

По полученной нами из Минздрава Краснодарского края информации, Темрюкская центральная районная больница, о которой и шла речь, обслуживает 10 поселков, численностью взрослого населения 7 960 человек. При этом в амбулатории осуществляют прием 2 участковых терапевта.

Вместе с тем, согласно Приказу Минздрава РФ от 15 ноября 2012 года №923 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», рекомендуемые штатные нормативы терапевтического кабинета составляют: 1 участковый врач-терапевт на 1700 человек взрослого прикрепленного населения.

Далее – простая арифметика: на 1 участкового терапевта Темрюкской больницы приходится 3 960 пациентов, что почти втрое превышает рекомендуемую норму.

Комментарии, как говорится, излишни. Если краснодарские чиновники от медицины и дальше будут уговаривать пенсионеров, вместо того, чтобы их лечить, то существующие на Кубани проблемы не решить.