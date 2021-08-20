Минздрав Израиля утвердил третью дозу вакцины для лиц в возрасте от 40 лет

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии для понижения возраста для вакцинации третьей дозой Pfizer, сообщил в пресс-службе ведомства.

Так, минимальный возраст для получения третьей дозы был снижен с 50 до 40 лет.

Отмечается, что крупные сети поликлиник уже открыли запись на вакцинацию третьей дозой.

В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

При этом 30 июля в Израиле третью дозу начали получать граждане старше 60 лет, после возраст был снижен до 50.

Ранее управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ИзраильВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры