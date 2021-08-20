Минздрав Израиля утвердил третью дозу вакцины для лиц в возрасте от 40 лет

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии для понижения возраста для вакцинации третьей дозой Pfizer, сообщил в пресс-службе ведомства.

Так, минимальный возраст для получения третьей дозы был снижен с 50 до 40 лет.

Отмечается, что крупные сети поликлиник уже открыли запись на вакцинацию третьей дозой.