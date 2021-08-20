Минздрав Израиля утвердил третью дозу вакцины для лиц в возрасте от 40 лет
Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии для понижения возраста для вакцинации третьей дозой Pfizer, сообщил в пресс-службе ведомства.
Так, минимальный возраст для получения третьей дозы был снижен с 50 до 40 лет.
Отмечается, что крупные сети поликлиник уже открыли запись на вакцинацию третьей дозой.
При этом 30 июля в Израиле третью дозу начали получать граждане старше 60 лет, после возраст был снижен до 50.
Ранее управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Минздрав Израиля утвердил третью дозу вакцины для лиц в возрасте от 40 лет
- В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19
- Автор скульптуры «Большая глина № 4» удивился реакции москвичей на свою работу
- СМИ: В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
- Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
- Экс-глава МИД Украины назвал единственный способ «остановить» Россию
- Опрос: Более 70% учителей назвали систему школьного образования устаревшей
- Мошенники придумали новую схему обмана с переводом денег на «безопасный счёт»
- В Токио доставили огонь Паралимпиады
- Илон Маск анонсировал появление робота – гуманоида
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru