Минздрав: Из-за COVID-19 возросло число прерванных беременностей

По его словам, из-за ковида также может возникнуть задержка развития плода. К тому же возможно нанесение вреда здоровью ребенка.

Ранее в СМИ сообщили, что во Владимирской области новорожденный ребенок, заболевший COVID-19 еще в утробе матери, заразившейся во время беременности, умер.