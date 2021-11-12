Минздрав: Из-за COVID-19 возросло число прерванных беременностей
12 ноября 202109:58
Участились случаи прерывания беременности из-за COVID-19. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
По его словам, из-за ковида также может возникнуть задержка развития плода. К тому же возможно нанесение вреда здоровью ребенка.
Ранее в СМИ сообщили, что во Владимирской области новорожденный ребенок, заболевший COVID-19 еще в утробе матери, заразившейся во время беременности, умер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru