Минздрав: Из-за COVID-19 возросло число прерванных беременностей

Участились случаи прерывания беременности из-за COVID-19. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

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По его словам, из-за ковида также может возникнуть задержка развития плода. К тому же возможно нанесение вреда здоровью ребенка.

Ранее в СМИ сообщили, что во Владимирской области новорожденный ребенок, заболевший COVID-19 еще в утробе матери, заразившейся во время беременности, умер.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РодыБеременностьКоронавирус
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