Италия отменила COVID-ограничения на въезд

Власти Италии приняли решение с 1 июня снять все ограничения по коронавирусу на въезд для зарубежных туристов. Об этом объявило министерство здравоохранения республики, обновив соответствующим образом протоколы.

Таким образом, 31 мая станет последним днём, когда действует обязательный для посещения страны документ Green Pass. С 1 июня путешественники освобождаются от обязанности предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест.

В дополнение, с 15 июня сами итальянцы и зарубежные гости больше не обязаны носить защитные маски в общественных местах и в транспорте. Индивидуальные средства защиты по-прежнему в силе для медицинских учреждений и учебных заведений.

Визовый центр Италии в Москве с 30 мая возобновил в полном объёме приём документов на право въезда в страну. Все сбои с оплатой платежей консульских сборов были устранены.

