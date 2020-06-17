Минздрав: Испытание вакцины против COVID-19 на добровольцах стартует 18 июня
Первым добровольцам, участвующим в испытании вакцины против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, её введут 18-19 июня. Об этом сообщили в среду, 17 июня, в пресс-службе министерства.
Клиническое исследование этой вакцины стартовало сегодня.
Как отмечают в Минздраве, добровольцы оформляют страховку, а а также проходят скрининг — сдают анализы и проходят проверку на хронические заболевания. Вакцину введут только тем из них, кто соответствует всем необходимым критериям. После вакцинации добровольцам придётся провести 28 дней в изоляции в стационаре под контролем врачей.
В клинических исследованиях участвуют две группы добровольцев по 38 человек каждая, тестируются две формы вакцины — жидкая и лиофилизированная, передаёт RT.
Ранее сообщалось, что в совместных с НИЦЭМ имени Гамалеии исследования участвует Минобороны, которое отобрало добровольцев.
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разрабатываемой компанией «Биокад», начнутся позже — в августе, сообщает телеканал «360».
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