Минздрав хочет оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

В Министерстве здравоохранения России предложили проводить медицинские профилактические осмотры подростков, чтобы оценивать их репродуктивную функцию с 13 лет — на год раньше, чем в настоящее время, сообщает РИА Новости.

Призывавшая вернуть школьные дискотеки чиновница Минпросвещения уволилась

Как заявила заместителя главы ведомства Евгения Котова, у несовершеннолетних период становления и созревания теперь начинается раньше. «И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево», — указала она.

Министерство уже опубликовало проект приказа о снижении возраста осмотра до 13 лет.

Ранее Минпросвещения предложило вернуть дискотеки для улучшения отношений подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Коротаев
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