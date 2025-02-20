Минздрав хочет оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет

Как заявила заместителя главы ведомства Евгения Котова, у несовершеннолетних период становления и созревания теперь начинается раньше. «И надо бы эти сроки пересмотреть и сдвинуть влево», — указала она.

Министерство уже опубликовало проект приказа о снижении возраста осмотра до 13 лет.

Ранее Минпросвещения предложило вернуть дискотеки для улучшения отношений подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

