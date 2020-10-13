Минздрав анонсировал регистрацию второй COVID-вакцины
В России планируют зарегистрировать на текущей неделе вторую вакцину от коронавируса, разработанную научным центром «Вектор». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции, посвящённой пандемии.
Глава Минздрава уточнил, что эта вакцина, также как и «Спутник V» проходит стадию клинических испытаний. Планируется, что сразу после регистрации вторая субстанция перейдет в производственный цикл, передают «Известия».
Кроме того, Мурашко назвал увеличение охвата населения прививками против гриппа одним из ведущих факторов в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также в ходе конференции глава Минздрава с сожалением констатировал, что инфекционная служба в России оказалась не полностью готовой к вызовам пандемии коронавируса, отмечает RT.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в Российской Федерации 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Сейчас идёт её пострегистрационные исрытания.
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