Минздрав анонсировал регистрацию второй COVID-вакцины

В России планируют зарегистрировать на текущей неделе вторую вакцину от коронавируса, разработанную научным центром «Вектор». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции, посвящённой пандемии.

Глава Минздрава уточнил, что эта вакцина, также как и «Спутник V» проходит стадию клинических испытаний. Планируется, что сразу после регистрации вторая субстанция перейдет в производственный цикл, передают «Известия».

Кроме того, Мурашко назвал увеличение охвата населения прививками против гриппа одним из ведущих факторов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в ходе конференции глава Минздрава с сожалением констатировал, что инфекционная служба в России оказалась не полностью готовой к вызовам пандемии коронавируса, отмечает RT.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в Российской Федерации 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Сейчас идёт её пострегистрационные исрытания.

