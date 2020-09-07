Минздрав анонсировал поставки вакцины от COVID-19 в клиники

Первые поставки отечественной вакцины против коронавируса COVID-19 в клиники начнутся на следующей неделе – 14-20 сентября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Точные даты будут объявлены позже.

На этой неделе в рамках пострегистрационного этапа испытаний вакцину начнут вводить добровольцам, приводит его заявление «Интерфакс».

Первая российская вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в августе после прохождения клинических испытаний на добровольцах от Минобороны РФ. У испытуемых не было нежелательных проявлений, а уровень вируснейтрализующих антител превысил аналогичный уровень у переболевших коронавирусом.

