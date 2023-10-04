Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет
В ночь на среду 4 октября в Москве температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже +12,9 градуса. Такие образом минувшая ночь стала самой теплой с 1966 года, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, такие ночные температурные показатели соответствуют климатической норме лета.
Однако жителям столицы обещают похолодание уже в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, с четверга начнется приток в регион арктического холода, который выйдет на пик в выходные и начале следующей недели.
Сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru