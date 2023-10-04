Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

По словам синоптика, такие ночные температурные показатели соответствуют климатической норме лета.

Однако жителям столицы обещают похолодание уже в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, с четверга начнется приток в регион арктического холода, который выйдет на пик в выходные и начале следующей недели.

Сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности.

