Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

В ночь на среду 4 октября в Москве температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже +12,9 градуса. Такие образом минувшая ночь стала самой теплой с 1966 года, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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По словам синоптика, такие ночные температурные показатели соответствуют климатической норме лета.

Однако жителям столицы обещают похолодание уже в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, с четверга начнется приток в регион арктического холода, который выйдет на пик в выходные и начале следующей недели.

Сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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