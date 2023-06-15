В Кремле оценили проверки Минюста в «Ельцин-центре»
15 июня 202313:00
Кремль не в курсе проведения проверок в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что министерство начало проверку центра на предмет деятельности иноагента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам Пескова, в Кремле не знают, что послужило поводом для предпринятых ведомством мер.
«Но с другой стороны это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — указал пресс-секретарь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru