В Кремле оценили проверки Минюста в «Ельцин-центре»

Кремль не в курсе проведения проверок в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минюст проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

Ранее замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что министерство начало проверку центра на предмет деятельности иноагента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Пескова, в Кремле не знают, что послужило поводом для предпринятых ведомством мер.

«Но с другой стороны это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — указал пресс-секретарь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыБорис ЕльцинМинюст РФДмитрий Песков

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