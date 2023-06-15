В Кремле оценили проверки Минюста в «Ельцин-центре»

Ранее замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что министерство начало проверку центра на предмет деятельности иноагента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Пескова, в Кремле не знают, что послужило поводом для предпринятых ведомством мер.

«Но с другой стороны это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — указал пресс-секретарь.

