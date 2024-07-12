Минюст РФ внес внучку Чкалова в список иноагентов

Родственница Чкалова прославилась после заявления в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве для завершения военного конфликта на Украине. По её словам, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил в своё время «прекрасным завершением» Второй мировой войны.

Также в список иноагентов внесли Анну Каруличеву — бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга.

Ранее МВД РФ объявило в розыск правнучку летчика Чкалова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

