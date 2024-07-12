Минюст РФ внес внучку Чкалова в список иноагентов
Внучка советского легендарного летчика Валерия Чкалова, гражданка Израиля Дарья Богданова внесена Минюстом РФ в список иноагентов, сообщает ведомство.
Родственница Чкалова прославилась после заявления в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве для завершения военного конфликта на Украине. По её словам, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил в своё время «прекрасным завершением» Второй мировой войны.
Также в список иноагентов внесли Анну Каруличеву — бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга.
Ранее МВД РФ объявило в розыск правнучку летчика Чкалова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru