Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Бюро Deutsche Welle прекратило свою работу в Москве

В сообщении говорится, что данное решение принято на основании документов, которые «поступили от уполномоченных органов государственной власти».

«Во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», - уточнили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что телекомпания Deutsche Welle получает поддержку Госдепа США, так как является «пропагандистской машиной» НАТО, сообщает RT.

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Фото: dw.com
ТЕГИ:СМИИноагентыМинюст РФ
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