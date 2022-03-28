Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

В сообщении говорится, что данное решение принято на основании документов, которые «поступили от уполномоченных органов государственной власти».

«Во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», - уточнили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что телекомпания Deutsche Welle получает поддержку Госдепа США, так как является «пропагандистской машиной» НАТО, сообщает RT.

