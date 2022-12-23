Минюст внес в список иноагентов «Роскомсвободу»
23 декабря 202221:38
Министерство юстиции РФ объявило иноагентами организации «Роскомсвобода», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation Inc. и «Феминистское антивоенное сопротивление», сообщает «Интерфакс».
В перечень физлиц иноагентов добавлена правозащитница Светлана Ганнушкина, журналисты Анастасия Жвик, Глеб Пьяных и Андрей Колесников.
Ранее Минюст потребовал ликвидировать «Московскую Хельсинкскую группу», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru