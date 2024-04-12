Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Асю Казанцеву

Журналист Илья Барабанов и популяризатор науки Анастасия Казанцева внесены в реестр иноагентов, сообщил Минюст России.

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В список иноагентов также попали политический активист Иван Асташин, журналист Иван Филиппов, ООО «ИНОАГЕНТ АВК», отметили в ведомстве.

Из реестра в связи с ликвидацией исключили «Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова», ООО «ЗП», которое издавало «Медиазону» (признано иноагентом в РФ), а также организацию «Лилит».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Минюст РФИноагенты

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