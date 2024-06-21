Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова
21 июня 202421:03
Российский Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова.
Качанова является создателем фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус».
Также реестр пополнили: экс-политтехнолог пермской КПРФ Сергей Антонов, бывший муниципальный депутат Никита Кириллов, экс-координатор «Открытой России» в Сибири (признана нежелательной) Алексей Прянишников и активист Владимир Волохонский (признан террористом и экстремистом).
Ранее Минюст России признал иностранным агентом комика Данилу Поперечного (признан в РФ иноагентом), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru