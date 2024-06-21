Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова

Российский Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова.

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Качанова является создателем фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус».

Также реестр пополнили: экс-политтехнолог пермской КПРФ Сергей Антонов, бывший муниципальный депутат Никита Кириллов, экс-координатор «Открытой России» в Сибири (признана нежелательной) Алексей Прянишников и активист Владимир Волохонский (признан террористом и экстремистом).

Ранее Минюст России признал иностранным агентом комика Данилу Поперечного (признан в РФ иноагентом), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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