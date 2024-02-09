Минюст внес в реестр иноагентов компанию «Елкин картон»

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных агентов компанию «Елкин картон», следует из реестра на сайте ведомства.

Замглавы Минюста заявил об иноагентах в штабах кандидатов в президенты

Организацию создал художник-карикатурист Сергей Елкин (признан иноагентом в РФ). Основанием для включения в реестр стала статья 9 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

По данным Минюста, в России насчитывается 569 иноагентов, отмечает RT.

Ранее ведомство признало иноагентами блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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