Минюст внес в реестр иноагентов компанию «Елкин картон»
9 февраля 202421:32
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных агентов компанию «Елкин картон», следует из реестра на сайте ведомства.
Организацию создал художник-карикатурист Сергей Елкин (признан иноагентом в РФ). Основанием для включения в реестр стала статья 9 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
По данным Минюста, в России насчитывается 569 иноагентов, отмечает RT.
Ранее ведомство признало иноагентами блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru