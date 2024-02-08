Замглавы Минюста заявил об иноагентах в штабах кандидатов в президенты

Заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что после начала избирательной кампании по выборам президента России активизировались большинство иностранных агентов, желающих оказать негативное влияние на её ход и результаты, сообщает РИА Новости.

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По его словам, они участвуют в создании информационного контента с оценочными суждениями, также выявлены факты их участия в работе штабов кандидатов на должность президента РФ.

«В том числе ими предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными», - отметил Свириденко, добавив, что речь идёт как о физических лицах, так и объединениях, включенных в реестр иноагентов.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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