Замглавы Минюста заявил об иноагентах в штабах кандидатов в президенты
Заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что после начала избирательной кампании по выборам президента России активизировались большинство иностранных агентов, желающих оказать негативное влияние на её ход и результаты, сообщает РИА Новости.
По его словам, они участвуют в создании информационного контента с оценочными суждениями, также выявлены факты их участия в работе штабов кандидатов на должность президента РФ.
«В том числе ими предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными», - отметил Свириденко, добавив, что речь идёт как о физических лицах, так и объединениях, включенных в реестр иноагентов.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны провокации «с участием иностранных наймитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru