Дочь Шаца и Лазаревой потребовали признать иноагентом

Девушка сейчас живет в Португалии, куда она приехала после начала СВО.

В письме «Сорок Сороков» уточняется, что 26-летняя Софья переводила деньги на Украину, а также желала российским военным поражения в конфликте. Помимо прочего, она не раз заявляла, что поддерживает Киев.

Ранее, в конце декабря, второй западный окружной военный суд признал Лазареву виновной в оправдании терроризма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



