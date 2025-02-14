Дочь Шаца и Лазаревой потребовали признать иноагентом

Дочь комика Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) Софью Шац потребовали также признать иноагентом и проверить на содействие террористической деятельности. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо членов движения «Сорок Сороков» к МВД.

Иноагенты Белый и Шац пожаловались на свой статус

Девушка сейчас живет в Португалии, куда она приехала после начала СВО.

В письме «Сорок Сороков» уточняется, что 26-летняя Софья переводила деньги на Украину, а также желала российским военным поражения в конфликте. Помимо прочего, она не раз заявляла, что поддерживает Киев.

Ранее, в конце декабря, второй западный окружной военный суд признал Лазареву виновной в оправдании терроризма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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