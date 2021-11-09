Минюст внес советский фильм о сионистах в список экстремистских материалов

Минюст внес в список экстремистских материалов советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минюст расширил список иноагентов

Черно-белый фильм продолжительностью около полутора часов был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов. Кинокартина признана пропагандистской и псевдодокументальной, акцент в ней сделан на антисионизме, который предполагала государственная идеология СССР, пишет «Свободная пресса». Фильм не выходил в широкий прокат.

По данным Минюста, решение о внесении фильма в перечень экстремистских принял Сыктывкарский городской суд. Картина стала 5 218-м материалом в списке, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремизмКиноМинюст РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры