Минюст внес советский фильм о сионистах в список экстремистских материалов
Минюст внес в список экстремистских материалов советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Черно-белый фильм продолжительностью около полутора часов был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов. Кинокартина признана пропагандистской и псевдодокументальной, акцент в ней сделан на антисионизме, который предполагала государственная идеология СССР, пишет «Свободная пресса». Фильм не выходил в широкий прокат.
По данным Минюста, решение о внесении фильма в перечень экстремистских принял Сыктывкарский городской суд. Картина стала 5 218-м материалом в списке, отмечает РИА ФАН.
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