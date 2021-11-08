Минюст расширил список иноагентов
Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов движение "Российская ЛГБТ-сеть" (признан в РФ иноагентом).
Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов попали еще пять человек. Среди них адвокат Сафронова - Иван Павлов (признан в РФ иноагентом).
Также в списке адвокаты Ветошкина Валерия, Заговора Максим, Оленичев Максим и Скворцова Елена (признаны в РФ иноагентами).
Ранее директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский говорил «Радиоточке НСН», что верит в изменение президентом Владимиром Путиным закона об иноагентах.
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