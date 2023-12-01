Минюст внес объединение «Телеканал Дождь» в список иноагентов

Министерство юстиции России в пятницу, 30 ноября, обновило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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В список внесено «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием «Телеканал Дождь», проект «Ковчег» и социолог Игорь Эйдман.

Также иноагентом признана юрист Анастасия Бурмакова. В ведомстве заявили, что она выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверные сведения о политике органов публичной власти.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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