Минюст пригрозил штрафами до 500 тысяч рублей за упоминание иноагентов без маркировки
Штрафами в 300-500 тысяч рублей за распространение материалов иноагентов без маркировки пригрозил замглавы российского Минюста Олег Свириденко, передает ТАСС.
По его словам, в данном случае речь идет о тех, кого называют третьими лицами. Замминистра пояснил, что это обычные люди, которые умышленно или неумышленно помогают, либо поддерживают каких-то иностранных агентов.
Он привел в пример работу некого телеканала, который забыл при демонстрации выступления пародиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), промаркировать, что выступает иноагент. Это же правило коснется книг, добавил Свириденко.
«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», - разъяснил замминистра.
Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что никто из иноагентов не заявил, что он за Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru