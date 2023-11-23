Минюст пригрозил штрафами до 500 тысяч рублей за упоминание иноагентов без маркировки

По его словам, в данном случае речь идет о тех, кого называют третьими лицами. Замминистра пояснил, что это обычные люди, которые умышленно или неумышленно помогают, либо поддерживают каких-то иностранных агентов.

Он привел в пример работу некого телеканала, который забыл при демонстрации выступления пародиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), промаркировать, что выступает иноагент. Это же правило коснется книг, добавил Свириденко.

«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», - разъяснил замминистра.

Ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что никто из иноагентов не заявил, что он за Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

