Минюст внес четыре иностранные НПО в реестр нежелательных
Министерство юстиции России внесло в список нежелательных четыре неправительственные организации (НПО), следует из данных на сайте ведомства.
Нежелательными признаны неправительственные организации из США, Великобритании и Латвии. В числе прочих в реестр попала американская НПО «Русская Америка за демократию в России» и латвийский «Медиа-фонд «Службы поддержки».
Отмечается, что организации включили в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры России.
В начале декабре Минюст внес базирующийся в Латвии «Российский комитет действий» в реестр нежелательных. Организация создана оппозиционно настроенными активистами в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru