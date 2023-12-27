Минюст внес четыре иностранные НПО в реестр нежелательных

Нежелательными признаны неправительственные организации из США, Великобритании и Латвии. В числе прочих в реестр попала американская НПО «Русская Америка за демократию в России» и латвийский «Медиа-фонд «Службы поддержки».

Отмечается, что организации включили в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры России.

В начале декабре Минюст внес базирующийся в Латвии «Российский комитет действий» в реестр нежелательных. Организация создана оппозиционно настроенными активистами в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

