Минюст внес четыре иностранные НПО в реестр нежелательных

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных четыре неправительственные организации (НПО), следует из данных на сайте ведомства.

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Нежелательными признаны неправительственные организации из США, Великобритании и Латвии. В числе прочих в реестр попала американская НПО «Русская Америка за демократию в России» и латвийский «Медиа-фонд «Службы поддержки».

Отмечается, что организации включили в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры России.

В начале декабре Минюст внес базирующийся в Латвии «Российский комитет действий» в реестр нежелательных. Организация создана оппозиционно настроенными активистами в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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