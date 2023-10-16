Деятельность НПО Central European University признали в РФ нежелательной

В сообщении говорится, что организация, финансируемая подконтрольными Джорджу Соросу структурами, вместо заявленных целей сосредоточила свои усилия «на дискредитации специальной военной операции и политического руководства России».

Отмечается, что в учебных программах университета «умышленно обесценивается и искажается история российского государства. Кроме того, организация преуменьшает заслуги видных россиян в науке, культуре и искусстве, а также «продвигает псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности».

«Самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и её многонациональному народу», - указали в ведомстве.

Ранее на территории России признана нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (ZOiS), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».