Деятельность НПО Central European University признали в РФ нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность НПО Central European University (Австрия), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что организация, финансируемая подконтрольными Джорджу Соросу структурами, вместо заявленных целей сосредоточила свои усилия «на дискредитации специальной военной операции и политического руководства России».
Отмечается, что в учебных программах университета «умышленно обесценивается и искажается история российского государства. Кроме того, организация преуменьшает заслуги видных россиян в науке, культуре и искусстве, а также «продвигает псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности».
«Самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и её многонациональному народу», - указали в ведомстве.
Ранее на территории России признана нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (ZOiS), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru