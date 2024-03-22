Минюст включил журналиста Кирилла Набутова в список иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста Кирилла Набутова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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В Минюсте заявили, что Набутов выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях органов власти РФ. Журналист проживает за пределами РФ.

Также в реестр внесено некоммерческое партнерство содействия энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

На прошлой неделе Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов экономиста Игоря Липсица и актера Семена Трескунова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Кирилл НабутовИноагентыМинюст РФ

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