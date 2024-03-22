Минюст включил журналиста Кирилла Набутова в список иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналиста Кирилла Набутова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В Минюсте заявили, что Набутов выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях органов власти РФ. Журналист проживает за пределами РФ.
Также в реестр внесено некоммерческое партнерство содействия энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».
На прошлой неделе Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов экономиста Игоря Липсица и актера Семена Трескунова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru