Минюст включил журналиста Кирилла Набутова в список иноагентов

В Минюсте заявили, что Набутов выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях органов власти РФ. Журналист проживает за пределами РФ.

Также в реестр внесено некоммерческое партнерство содействия энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

На прошлой неделе Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов экономиста Игоря Липсица и актера Семена Трескунова, напоминает «Радиоточка НСН».

