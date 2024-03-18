Американские образовательные НКО внесли в реестр нежелательных в РФ

Минюст РФ внёс три образовательные НКО из США в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

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В пресс-службе ведомства указали, что это занимающиеся университетским образованием и студенческими обменами American Councils for International Education, Cultural Vistas и Institute of International Education.

Кроме того, в список внесли «Антивоенное сообщество Антальи» («Антивоенное движение Антальи»).

Ранее Минюст РФ внёс «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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