Американские образовательные НКО внесли в реестр нежелательных в РФ
Минюст РФ внёс три образовательные НКО из США в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
В пресс-службе ведомства указали, что это занимающиеся университетским образованием и студенческими обменами American Councils for International Education, Cultural Vistas и Institute of International Education.
Кроме того, в список внесли «Антивоенное сообщество Антальи» («Антивоенное движение Антальи»).
Ранее Минюст РФ внёс «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о росте инфляции из-за льготной ипотеки
- «Мегафон» сообщил о проблемах с доступом в Сеть у абонентов
- ФОМ: Уровень счастья россиян в марте 2024 года стал самым высоким за 6 лет
- Польша и Германия создадут силы быстрого реагирования в Европе
- Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью
- Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
- СМИ: Главы МИД ЕС одобрили санкции против «ответственных за смерть Навального»
- Гладков: Число погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех
- СМИ: В России возросло число должников по алиментам
- Американские образовательные НКО внесли в реестр нежелательных в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru