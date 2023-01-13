Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Кроме того, в список иноагентов включен журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий, активист «штаба Навального» (организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена на территории России) Сергей Ухов, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов и журналист Александр Шелест.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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