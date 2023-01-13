Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова

Кроме того, в список иноагентов включен журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий, активист «штаба Навального» (организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена на территории России) Сергей Ухов, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов и журналист Александр Шелест.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

