Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова. Об этом сообщается на сайте Минюста.

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Кроме того, в список иноагентов включен журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий, активист «штаба Навального» (организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена на территории России) Сергей Ухов, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов и журналист Александр Шелест.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияИноагенты
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