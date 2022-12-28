Депутат Госдумы предложил признавать «перебежчиков» и «предателей» иноагентами

«Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины», — написал парламентарий.

Он отметил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, «вытягивая их из нашей экономики». «Буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?», — заявил депутат.

Граждан, которые уехали из России с начала спецоперации, можно назвать гомосексуалистами и проститутками, заявил ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

