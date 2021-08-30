Минюст включил в перечень нежелательных религиозные организации Латвии и Украины

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, четыре организации евангелистов из Латвии и Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Нежелательной на территории РФ признана деятельность Международного христианского движения «Новое поколение» (Латвия) и Евангельской христианской церкви «Новое Поколение» (Латвия), а также Духовного управления евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение» (Украина) и Духовного учебного заведения «Международный библейский колледж «Новое Поколение» (Украина).

Ранее данные организации были признаны нежелательными Генпрокуратурой РФ. В ведомстве отметили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Признание нежелательной иностранной или международной НПО влечёт за собой, запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных её структурных подразделений.

Кроме того, за осуществление деятельности нежелательных организаций предусмотрена административная и уголовная ответственность.

