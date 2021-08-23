Генпрокуратура РФ признала нежелательными религиозные организации Латвии и Украины
Деятельность четырёх организаций евангелистов из Латвии и Украины признана нежелательной в России, соответствующая информация направлена в Минюст РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ представляет деятельность таких неправительственных организаций (НПО), как Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия) и Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия), а также Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение» (Украина) и Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение» (Украина).
В ведомстве напомнили, что признание нежелательной деятельности иностранной или международной НПО влечёт за собой, запрет на создание на территории России, а также прекращение деятельности ранее созданных её структурных подразделений.
Кроме того, за осуществление деятельности нежелательных организаций предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, телеканал «Дождь», сообщает «Свободная пресса».
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