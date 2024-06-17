Минюст РФ признал «Германский исторический институт» нежелательной организацией

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной.

Госдума одобрила поправки о признании нежелательными любых зарубежных организаций

Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень внесли германскую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau («Германский исторический институт в Москве»).

Ранее Минюст РФ внёс в перечень нежелательных в России американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc.

В ведомстве указали, что Freedom House содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, призывает к увеличению санкционного давления на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияНКОМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры