Минюст РФ признал «Германский исторический институт» нежелательной организацией
Министерство юстиции РФ обновило список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень внесли германскую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau («Германский исторический институт в Москве»).
Ранее Минюст РФ внёс в перечень нежелательных в России американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc.
В ведомстве указали, что Freedom House содействует установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, призывает к увеличению санкционного давления на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru