Минюст снял с блогера Соболева статус иноагента

Блогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст.

Как отметили в ведомстве, решение об исключении Соболева из этого перечня было принято «в связи с утратой признаков» иноагента. Кроме того, Минюст снял статус иностранного агента с экс-главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.

Николая Соболева внесли в реестр иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте отмечали, что блогер высказывался против россиян и специальной военной операции, выступал в поддержку Украины, распространял созданные иностранными агентами материалы для неограниченного круга лиц.

