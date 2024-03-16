Минюст снял с блогера Соболева статус иноагента
Блогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст.
Как отметили в ведомстве, решение об исключении Соболева из этого перечня было принято «в связи с утратой признаков» иноагента. Кроме того, Минюст снял статус иностранного агента с экс-главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.
Николая Соболева внесли в реестр иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте отмечали, что блогер высказывался против россиян и специальной военной операции, выступал в поддержку Украины, распространял созданные иностранными агентами материалы для неограниченного круга лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru