Блогера Соболева признали иноагентом

В ведомстве отметили, что Соболев высказывался против граждан России и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

Также в список иноагентов вошли координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, писательницы Елена Прокашева, Екатерина Дудко за пропаганду ЛГБТ.



