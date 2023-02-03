Блогера Соболева признали иноагентом
Минюст расширил список иноагентов. В частности, в него вошли блогер Николай Соболев, журналист Александр Макашенец.
В ведомстве отметили, что Соболев высказывался против граждан России и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.
Также в список иноагентов вошли координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, писательницы Елена Прокашева, Екатерина Дудко за пропаганду ЛГБТ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru