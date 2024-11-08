Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской НПО

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность украинской неправительственной организации «Центр інформаці про права людини» («Центр прав людини ZMINA») нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики Российской Федерации, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки... в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений», — указали в ГП.

По данным надзорного ведомства, деятельность центра финансируют Госдепартамент США, правительства Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, различные неправительственные структуры, в том числе нежелательные в РФ. С начала специальной военной операции украинская организация участвует в продвижении политики недружественных государств по конфликту на Украине и международной блокаде России.

Ранее польский телеканал Belsat признали нежелательным в РФ, напоминает Ura.ru.

