Минюст РФ признал иноагентом внука писателя Алексея Толстого
Филолог и журналист Иван Толстой, который является внуком писателя Алексея Толстого, был признан иностранным агентом. Об этом пишет RT.
Как говорится в сообщении Минюста РФ, Иван Толстой распространял фейки о действиях российских властей, а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также он выступал против проведения СВО.
Кроме того, иноагентами были признаны аналитик Роман Удот, активист Василий Матенов (Матюнэ Батлай, Батлай), общественный деятель Ризван Кубакаев, активистка Лилия Вежеватова и проект «Татар Шурасы».
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что из реестра иностранных агентов были исключены 75 лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
