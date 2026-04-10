Минюст РФ признал иноагентом внука писателя Алексея Толстого

Как говорится в сообщении Минюста РФ, Иван Толстой распространял фейки о действиях российских властей, а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также он выступал против проведения СВО.

Кроме того, иноагентами были признаны аналитик Роман Удот, активист Василий Матенов (Матюнэ Батлай, Батлай), общественный деятель Ризван Кубакаев, активистка Лилия Вежеватова и проект «Татар Шурасы».

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что из реестра иностранных агентов были исключены 75 лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

