Экс-телеведущая Курбангалеева обжаловала статус иноагента
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и признана иноагентом в РФ) обжаловала свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
Курбангалеева является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков об армии России, которое было возбуждено 11 мая 2024 года.
Дата заседания еще не назначена.
Ранее экс-телеведущую также объявили в международный розыск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru