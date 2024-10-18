Экс-телеведущая Курбангалеева обжаловала статус иноагента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и признана иноагентом в РФ) обжаловала свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы, сообщили РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

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Курбангалеева является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков об армии России, которое было возбуждено 11 мая 2024 года.

Дата заседания еще не назначена.

Ранее экс-телеведущую также объявили в международный розыск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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