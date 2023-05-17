«Причину еще не придумали»: Шеин об увольнении с поста главы фракции СР в облдуме
Олег Шеин в эфире НСН заявил, что причины лишении его поста руководителя в администрации области пока не придумали.
Лишенный поста руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в парламенте Астраханской области Олег Шеин в интервью НСН рассказал, что придерживается той же позиции, что и партия с 2006 года.
Ранее стало известно, что депутат Думы Астраханской области Олег Шеин лишился поста руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в региональном парламенте. До этого с него сняли полномочия руководителя отделения партии региона. Соответствующее решение приняли депутаты фракции на последнем заседании. Новым руководителем Астраханского депутатского объединения стал Хамзат Даудов.
«Моя точка зрения на сегодняшний день никак не изменилась. Я остаюсь при той же позиции, которой придерживается партия с 2006 года. Она весьма консервативна, однако та же, что и была ранее», - подчеркнул политик.
По его словам, причин лишить его поста руководителя фракции нет, поэтому этот повод приходится придумывать.
«Мне кажется, причины «решения фракции» в администрации области пока не придумали», - отметил Шеин.
Газета «Ведомости» накануне сообщала, что трое из пяти участвующих в заседании фракции депутата проголосовали за смену председателя. Олег Шеин и его супруга Елена отсутствовали на встрече. Политик заявил газете, что о заседании ему сказали всего за два часа до его начала.
Олег Шеин является одним из создателей партии «Справедливая Россия». Его неоднократно избирали в Госдуму от «Справедливой России», напоминает «Радиоточка НСН».
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