«Причину еще не придумали»: Шеин об увольнении с поста главы фракции СР в облдуме

Ранее стало известно, что депутат Думы Астраханской области Олег Шеин лишился поста руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в региональном парламенте. До этого с него сняли полномочия руководителя отделения партии региона. Соответствующее решение приняли депутаты фракции на последнем заседании. Новым руководителем Астраханского депутатского объединения стал Хамзат Даудов.

«Моя точка зрения на сегодняшний день никак не изменилась. Я остаюсь при той же позиции, которой придерживается партия с 2006 года. Она весьма консервативна, однако та же, что и была ранее», - подчеркнул политик.