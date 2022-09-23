Минюст РФ признал иноагентами журналистов Романа Цимбалюка и Александра Кушнарь

Минюст РФ внес в списко физлиц-иноагентов журналистов Романа Цимбалюка и Александра Кушнарь. Соответствующий список обновлен на сайте ведомства.

Галкин прокомментировал свой статус иноагента

Также в список попали глава «Альянса учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий «Камикадзе Ди» Иванов.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.



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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:Минюст РФ
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