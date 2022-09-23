Минюст РФ признал иноагентами журналистов Романа Цимбалюка и Александра Кушнарь
Минюст РФ внес в списко физлиц-иноагентов журналистов Романа Цимбалюка и Александра Кушнарь. Соответствующий список обновлен на сайте ведомства.
Также в список попали глава «Альянса учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий «Камикадзе Ди» Иванов.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Telegram удалил несколько каналов по требованию Apple и Google
- Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам
- Минюст РФ признал иноагентами журналистов Романа Цимбалюка и Александра Кушнарь
- XXXI «Киношок» открылся в Анапе
- Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Голос»
- Голосуем за НАШЕ РАДИО!
- Страны G7 не признают результатов референдумов на востоке Украины
- Кадыров назвал уклонистов «рабами заячьей души»
- Умер заслуженный деятель искусств РСФРС Борис Добродеев
- Актер Ален Делон пообещал Зеленскому приехать в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru