Минюст РФ признал «Альянс врачей» иноагентом

Министерство юстиции РФ включило межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В пресс-службе Минюста агентству пояснили, что в организации «были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».

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На сайте НКО отмечается, что «Альянс врачей» был создан в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников, его возглавила врач Анастасия Васильева. У организации есть 42 отделения по стране.

Васильева является лечащим врачом оппозиционера Алексея Навального.



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ФОТО: pixabay.com
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