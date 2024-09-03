Минюст РФ предложил облегчить процесс передачи осужденных иностранцев

Выступая на коллегии ведомства, он указал, что это связано действующими нормами, согласно которым для передачи необходимо получить как согласие иностранца на отбывание наказания в государстве его гражданства, так и одобрение страны гражданства.

«Следует проработать международную договорную базу, чтобы облегчить передачу иностранных осужденных в государства их гражданства», - подчеркнул Чуйченко.

Министр добавил, что для решения данной задачи необходимо общаться с коллегами и предлагать эту тему в рамках международных мероприятий.

Ранее Чуйченко заявил, что готовится приказ, отменяющий все формально действующие нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, которые были приняты до 12 декабря 1991 года, сообщает RT.

