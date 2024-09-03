Глава Минюста: Из реестра иноагентов исключили 209 человек

Более 200 человек исключили из российского реестра иноагентов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

Минюст исключил из списка иноагентов три организации

«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре», — указал глава Минюста.

Чуйченко подчеркнул, что 71 лицо исключили из списка по личному заявлению, пишет RT.

По словам министра, специалисты проводят мониторинг юридических фактов деятельности иностранных агентов и обстоятельств фактической утраты соответствующих признаков. Сейчас такую процедуру проходят около десяти иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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