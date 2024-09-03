Глава Минюста: Из реестра иноагентов исключили 209 человек

«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре», — указал глава Минюста.

Чуйченко подчеркнул, что 71 лицо исключили из списка по личному заявлению, пишет RT.

По словам министра, специалисты проводят мониторинг юридических фактов деятельности иностранных агентов и обстоятельств фактической утраты соответствующих признаков. Сейчас такую процедуру проходят около десяти иноагентов.

