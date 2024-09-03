Глава Минюста: Из реестра иноагентов исключили 209 человек
Более 200 человек исключили из российского реестра иноагентов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает РИА Новости.
«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре», — указал глава Минюста.
Чуйченко подчеркнул, что 71 лицо исключили из списка по личному заявлению, пишет RT.
По словам министра, специалисты проводят мониторинг юридических фактов деятельности иностранных агентов и обстоятельств фактической утраты соответствующих признаков. Сейчас такую процедуру проходят около десяти иноагентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк с начала года предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей
- Путин: Для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных
- МЧС отчиталось о перемещении более 10 тысяч человек из Курской области в ПВР
- В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть
- СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения
- Путин: Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу
- Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров
- Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные
- Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
- Сооснователь Pink Floyd поблагодарил народ России за победу над нацистами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru