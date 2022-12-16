Минюст РФ пополнил список иноагентов
Минюст РФ опубликовал список новых иноагентов. В реестр граждан-иноагентов попали главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута (на фото), сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич, предприниматель Дмитрий Давыдов.
Список юридических лиц-иноагентов пополнили региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».
Ранее в России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большой шрифт обязательного уведомления, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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