Минюст РФ пополнил список иноагентов

Минюст РФ опубликовал список новых иноагентов. В реестр граждан-иноагентов попали главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута (на фото), сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич, предприниматель Дмитрий Давыдов.

Минюст включил в реестр иноагентов издание The Bell

Список юридических лиц-иноагентов пополнили региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».

Ранее в России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большой шрифт обязательного уведомления, сообщил Telegram-канал «Ради﻿оточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛГБТЖурналистыМинюст РФИноагенты
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