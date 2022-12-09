Минюст включил в реестр иноагентов издание The Bell

Минюст России включил в реестр иноагентов издание The Bell, сообщает ТАСС.

Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров и журналист Михаил Фишман дополнили список физических лиц-иноагентов.

Кроме того, в реестр включены «Экологическое движение 42»(Архангельск), философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

Ранее Минюст включил Ройзмана и Новикова в реестр физлиц-иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыСМИИноагентыМинюст РФ
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