Минюст РФ объявил о создании единого портала бесплатной юридической помощи
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в 2022 году россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь, сообщает РИА Новости.
По его словам, в следующем году в России будет запущена единая федеральная система «Правовая помощь», которая будет работать во взаимодействии с Единым порталом госуслуг и другими информационными системами.
«С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов», - уточнил министр.
Чуйченко добавил, что в 2021 году система будет запущена в пилотном режиме и к ней будут подключены первые 10 регионов: Вологодская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области, а также республика Татарстан и Краснодарский край.
Ранее министр юстиции РФ заявил, что его ведомство, совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства, сообщает RT.
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