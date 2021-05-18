Минюст РФ объявил о создании единого портала бесплатной юридической помощи

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в 2022 году россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь, сообщает РИА Новости.

По его словам, в следующем году в России будет запущена единая федеральная система «Правовая помощь», которая будет работать во взаимодействии с Единым порталом госуслуг и другими информационными системами.

«С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов», - уточнил министр.

Чуйченко добавил, что в 2021 году система будет запущена в пилотном режиме и к ней будут подключены первые 10 регионов: Вологодская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области, а также республика Татарстан и Краснодарский край.

Ранее министр юстиции РФ заявил, что его ведомство, совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства, сообщает RT.

