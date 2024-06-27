Минюст РФ: Готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри
27 июня 202412:09
В России ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей), сообщили в Минюсте РФ.
По словам замминистра юстиции Всеволода Вуколова, чайлдфри является идеологией экстремистской направленности.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов уже призывал признать экстремистским движение чайлдфри, напоминает RT. Он отметил, что экстремистами нельзя считать тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии от ударов молний погибли пять человек
- МИД Армении: Ереван готов в течение месяца подписать текст мирного соглашения с Баку
- Москалькова: В Россию в 2023 году въехали более 9 млн трудовых мигрантов
- Посольство РФ рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан
- Минюст РФ: Готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри
- Бастрыкин обозвал Госдуму из-за миграционной политики
- Киберэксперт Бондаренко назвал три мошеннических риска в путешествии
- В Spotify убрали песни SHAMAN и взломали аккаунты ряда российских рэперов
- Бояков: Россия преуспела в борьбе с представителями «ненужной» культуры
- СМИ: В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru