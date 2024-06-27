Минюст РФ: Готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри

В России ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей), сообщили в Минюсте РФ.

Госдуму просят запретить идеологию чайлдфри среди детей

По словам замминистра юстиции Всеволода Вуколова, чайлдфри является идеологией экстремистской направленности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов уже призывал признать экстремистским движение чайлдфри, напоминает RT. Он отметил, что экстремистами нельзя считать тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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