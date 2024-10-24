В Москве выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО

Линейку адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции (СВО) создали компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что маломобильные группы населения находятся в зоне повышенного внимания правительства.

Для этого компании производят инновационные лекарства, медоборудование и создают новые ИТ-решения. Так, в ОЭЗ «Технополис Москва» создали фармацевтическую продукцию и медицинскую продукцию на 90,3 миллиарда рублей, уточнил Гарбузов.

Гендиректор Наталия Волкова уточнила, что при разработке одежды для ветеранов СВО учитывали их образ жизни, возраст, травмы и индивидуальные особенности, и теперь готовы запустить массовое производство адаптивной одежды.