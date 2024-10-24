В Москве выпускают адаптивную одежду для ветеранов СВО
Линейку адаптивной одежды для ветеранов специальной военной операции (СВО) создали компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что маломобильные группы населения находятся в зоне повышенного внимания правительства.
Для этого компании производят инновационные лекарства, медоборудование и создают новые ИТ-решения. Так, в ОЭЗ «Технополис Москва» создали фармацевтическую продукцию и медицинскую продукцию на 90,3 миллиарда рублей, уточнил Гарбузов.
Гендиректор Наталия Волкова уточнила, что при разработке одежды для ветеранов СВО учитывали их образ жизни, возраст, травмы и индивидуальные особенности, и теперь готовы запустить массовое производство адаптивной одежды.
Также предприятие разрабатывает обувь для ветеранов с аппаратом Илизарова.
Гендиректор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что для подобных компаний снижены налоги на прибыль, транспорт и землю. Так, с начала деятельности ОЭЗ резидентам предоставили налоговые льготы на сумму 13,2 миллиарда рублей.
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