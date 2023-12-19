Следователи пришли в выпускающее книги Акунина издательство «Захаров»
Издательство «Захаров» в своих соцсетях сообщило о том, что в компанию пришли сотрудники Следственного комитета с обыском.
Представитель издательства в разговоре с Telegram-каналом «Подъём» заявил, что это связано с писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) (внесён в реестр террористов и экстремистов).
«Если вы в курсе Бориса Акунина, то вот вам объяснение», — указал он, добавив, что следователи изымают связанную с писателем документацию.
Ранее Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Позже в отношении писателя возбудили уголовное дело по статьям о дискредитации российской армии и публичном оправдании терроризма, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru