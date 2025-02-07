Минюст признал иноагентом журналиста Панюшкина
Минюст России внес литератора и журналиста Валерия Панюшкина в перечень иноагентов, сообщает сайт министерства.
Отмечается, что Панюшкин участвовал в создании материалов и сообщений иноагента, распространял не соответствующую действительности информацию о решениях правительства России и занимался формированием отрицательного образа российской армии. Также он не поддерживал спецоперацию России на Украине.
Панюшкин покинул территорию России, сообщает ведомство.
Кроме того, в перечень иноагентов попали писатель Михаил Шейтельман, политолог Ирина Бусыгина, активистка Анастасия Шевченко, журналисты Анастасия Голубева и Светлана Осипова, а также проект «Зона солидарности».
Ранее против оперной певицы Марии Максаковой (признана в России иностранным агентом), уехавшей на Украину, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru