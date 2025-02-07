Минюст признал иноагентом журналиста Панюшкина

Отмечается, что Панюшкин участвовал в создании материалов и сообщений иноагента, распространял не соответствующую действительности информацию о решениях правительства России и занимался формированием отрицательного образа российской армии. Также он не поддерживал спецоперацию России на Украине.

Панюшкин покинул территорию России, сообщает ведомство.

Кроме того, в перечень иноагентов попали писатель Михаил Шейтельман, политолог Ирина Бусыгина, активистка Анастасия Шевченко, журналисты Анастасия Голубева и Светлана Осипова, а также проект «Зона солидарности».

Ранее против оперной певицы Марии Максаковой (признана в России иностранным агентом), уехавшей на Украину, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

