Иноагенты Белый и Шац пожаловались на свой статус

Покинувшие Россию комики Михаил Шац и Руслан Белый (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов) пожаловались на обязанности и ограничения, связанные со своим статусом, в выпуске шоу «Ради чего?», трансляция которого доступна на видеохостинге YouTube.

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В частности, Белый отметил, что иноагентам необходимо сдавать ежеквартальные отчеты и ставить плашку о своем статусе в публикациях в интернете. Шац добавил, что отчет занимает 76 страниц. «Меня тоже бесит это. Нас вовлекают в какую-то касту, которая лишена каких-то прав», — подчеркнул юморист.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) на отказ исключить его из соответствующего реестра. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети артиста
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