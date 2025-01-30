Иноагенты Белый и Шац пожаловались на свой статус

В частности, Белый отметил, что иноагентам необходимо сдавать ежеквартальные отчеты и ставить плашку о своем статусе в публикациях в интернете. Шац добавил, что отчет занимает 76 страниц. «Меня тоже бесит это. Нас вовлекают в какую-то касту, которая лишена каких-то прав», — подчеркнул юморист.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в России иноагентом) на отказ исключить его из соответствующего реестра. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

